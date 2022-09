Buyback Eni: acquistate oltre 2,2 mln di azioni proprie il 12 settembre

Intonazione positiva di Eni a Piazza Affari con il titolo che si muove in rialzo del 2,2% a 11,38 euro. La società guidata dall’Ad Claudio Descalzi ha comunicato oggi che il 12 settembre Eni ha acquistato 2.249.315 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 11,9517 euro per azione, per un controvalore complessivo di 26.883.138,09 euro.

Dall’inizio del programma, Eni ha acquistato 83.057.917 azioni proprie (pari al 2,33% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 992.744.735 euro. A seguito degli acquisti effettuati fino al 12 settembre 2022, considerando le azioni proprie già in portafoglio e l’annullamento di 34.106.871 azioni proprie deliberato dall’Assemblea di Eni dell’11 maggio 2022, Eni detiene 114.789.219 azioni proprie pari al 3,21% del capitale sociale.