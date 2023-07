Bundesbank peggiora outlook su Pil Germania 2023

La Bundesbank ha dichiarato oggi che l’economia tedesca, fortemente industriale, potrebbe subire quest’anno una contrazione maggiore rispetto a quanto previsto solo poche settimane fa, nonostante un piccolo rimbalzo nel secondo trimestre.

La Germania sta scontando un calo della domanda globale di beni, dovuto ai tassi più elevati che limitano gli investimenti e la spesa per svago, viaggi e altri servizi.

Per i tre mesi terminati a giugno la Bundesbank ha previsto una lieve crescita, ma le prospettive sono peggiorate rispetto alla precedente stima di una contrazione dello 0,3% per il 2023 a causa del peggioramento del sentiment, come emerso dall’indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche.

La Bundesbank prevede un’ulteriore diminuzione dell’inflazione nei prossimi mesi a seguito della riduzione dei prezzi dei produttori lungo la catena di fornitura. Tuttavia, l’inflazione di base, che esclude i costi di energia e cibo, dovrebbe rimanere alta.