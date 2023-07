Yellen “Rallentamento Cina preoccupa ma Usa non rischiano recessione”

La Segretaria al Tesoro Janet Yellen ha espresso preoccupazione riguardo al rallentamento economico della Cina e al suo possibile impatto sull’economia globale.

“Molti Paesi dipendono da una solida crescita cinese per sostenere lo sviluppo delle proprie economie, in particolare i Paesi asiatici. Un rallentamento della crescita in Cina può avere ripercussioni negative per gli Stati Uniti”, ha dichiarato Yellen in un’intervista a Bloomberg, dopo la pubblicazione di dati economici cinesi più deboli del previsto.

“La crescita ha rallentato, ma il nostro mercato del lavoro continua ad essere molto forte. Non mi aspetto una recessione”, ha detto Yellen. L’economia è su un “buon cammino” per abbassare l’inflazione senza un indebolimento significativo del mercato del lavoro.

Il report della scorsa settimana sui prezzi al consumo è stato “molto incoraggiante”, secondo Yellen. I dati mostravano che i prezzi, escludendo cibo ed energia, sono aumentati dello 0,2% a giugno rispetto al mese precedente, il minor incremento da agosto 2021. L’inflazione headline è risultata pari al 3% su base annua, ben al di sotto del picco superiore al 9% dell’anno scorso.