BTP Valore: nel terzo giorno di collocamento ordini oltre 1,373 miliardi di euro

Il nuovo BTP Valore mantiene un andamento sostenuto anche nella terza giornata di collocamento. Gli ordini hanno raggiunto la cifra di 1,373 miliardi di euro alle 10.50, con un totale di circa 50 mila contratti. Questo porta il totale complessivo a 12 miliardi di euro. Il periodo di collocamento è iniziato lunedì 5 giugno e continuerà fino a venerdì 9 giugno, a meno di una chiusura anticipata.

La prima giornata di collocamento ha registrato ordini per 5,432 miliardi di euro, mentre nella seconda giornata gli ordini hanno raggiunto i 5,195 miliardi di euro. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato le cedole minime garantite al 3,25% per i primi due anni e al 4% per i due anni successivi. Inoltre, è previsto un premio fedeltà dello 0,5% per coloro che detengono il titolo fino alla scadenza.