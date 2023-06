Bce, de Guindos: stress test superato dall’eurozona

Il sistema finanziario dell’area dell’euro ha recentemente superato uno stress test nella vita reale. Il vicepresidente della BCE, Luis De Guindos, ha sottolineato l’importanza dei progressi nei progetti di unione bancaria europea e di unione dei mercati dei capitali, parlando a Bruxelles durante un convegno organizzato dalla Commissione Europea.

De Guindos ha spiegato che le turbolenze dei mercati finanziari e il contagio proveniente da Stati Uniti e Svizzera sarebbero stati molto più contenuti se l’Europa fosse stata più vicina ai suoi obiettivi di integrazione. Il completamento dei progetti di unione bancaria e dei mercati dei capitali è fondamentale per aumentare i prestiti bancari transfrontalieri e rafforzare il dinamismo dei mercati azionari pubblici e privati.

Questi progressi sono essenziali per migliorare l’integrazione e la stabilità nel sistema finanziario della zona euro, garantendo allo stesso tempo che i finanziamenti per le transizioni verde e digitale siano disponibili per affrontare le sfide future. L’unione bancaria e dei mercati dei capitali contribuirà così a creare un’economia più resiliente e sostenibile nell’area dell’euro.