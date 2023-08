Il gruppo dei mercati emergenti BRICS invita 6 nuovi membri, tra cui Arabia Saudita e Iran.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha dichiarato giovedì che la coalizione economica dei mercati emergenti BRICS ha deciso di estendere gli inviti di adesione a sei nazioni.

L’alleanza BRICS – che attualmente riunisce Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – sta per invitare Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti ad aderire, ha dichiarato Ramaphosa in un discorso pubblicato sulla piattaforma di social media X, precedentemente nota come Twitter.