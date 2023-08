H&M riaprirà la maggior parte dei negozi in Ucraina

H&M riaprirà la maggior parte dei suoi negozi in Ucraina, a partire da novembre di quest’anno, ha dichiarato l’azienda svedese in un comunicato stampa.

Il retailer ha temporaneamente chiuso i suoi negozi in Ucraina in seguito all’invasione del Paese da parte della Russia nel febbraio dello scorso anno.

“Sono in corso i preparativi per riaprire la maggior parte dei negozi H&M, ove possibile”, ha dichiarato l’azienda, aggiungendo che continua a monitorare la situazione della sicurezza per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti.