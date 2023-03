Bper: partnership strategico commerciale con Unipolsai nel noleggio a lungo termine

Bper Banca e UnipolSai Assicurazioni hanno sottoscritto un accordo per l’avvio di una partnership strategico-commerciale nel settore del noleggio a lungo termine (“NLT”) da realizzare, tra l’altro, mediante la fusione per incorporazione di Società Italiana Flotte Aziendali (“SIFA’”), entità interamente controllata da BPER Banca, in UnipolRental, controllata da UnipolSai.

Ad esito della fusione – prevista con decorrenza dall’inizio del secondo semestre del corrente anno, previo avveramento delle relative condizioni sospensive e perfezionamento dei relativi adempimenti societari – BPER Banca deterrà una partecipazione pari al 19,987% del capitale sociale di UnipolRental e sottoscriverà con la stessa un accordo commerciale di lungo periodo che prevede la segnalazione, tramite la rete delle filiali bancarie e, più in generale, attraverso i canali commerciali del Gruppo BPER (ad eccezione di Bibanca), dei prodotti NLT e dei servizi legati ai relativi contratti di NLT proposti da UnipolRental.

L’operazione, che ai sensi della normativa vigente si qualifica come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, è stata approvata dal Cda di BPER Banca.