Borse volano dopo inflazione US, il Ftse Mib di slancio sopra i 24mila (+2%)

Veemente reazione dei mercati al rallentamento maggiore del previsto dell’inflazione statunitense. A ottobre l’indice prezzi al consumo è rallentato a +7,7% a/a da 8,2% (consensus era 7,9%), mentre quella core rallenta da 6,6% al 6,3% (consensus era 6,5%). Riscontri che alimentano le speranze di una fine anticipata dell’attuale ciclo di aumenti dei tassi di interesse da parte della Fed.

Oltreoceano rialzi molto corposi per il tech con +3,7% per il futures sul Nasdaq e +3,2% per quello sull’S&P 500. In Italia l’indice Ftse Mib è balzato di slancio sopra il muro dei 24 mila punti con un progresso daily del 2% circa.