Borse in tilt, voli e comunicazioni bloccati. Colpa di un blackout Microsoft

Una sola azienda, un solo guasto, tantissimi problemi. Succede quando a dare problemi è la società sul cui software lavorano i computer di migliaia di servizi sparsi per tutto il mondo. Fatto sta che da questa mattina, venerdì 19 luglio, gli schermi dei computer sono tutti blu, dominati dalla tipica emoji con espressione triste che Microsoft utilizza per segnalare problemi ai propri dispositivi.

Disagi sui trasporti

Occhi puntati sul celebre sistema operativo Windows, che per un malfunzionamento interno ha portato ad un blackout capace di paralizzare il lavoro di metà globo, in qualsiasi settore altamente legato all’informatica. Negli Stati Uniti, le compagnie aeree United, Delta e American Airlines ordinano uno stop globale di tutti i loro voli, lasciando viaggiare solo gli aerei già decollati. Centinaia di passeggeri si accalcano nell’aeroporto di Barajas, a Madrid, con le orecchie volte al messaggio dell’operatore aeroportuale Aena che comunica possibili ritardi nei voli per via del guasto informatico. Lo stesso scenario si ritrova in Australia e nell’Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dove il guasto ha mandato in tilt un numero ancora imprecisato di voli.

Brutte notizie anche per i viaggiatori di Roma e dintorni, dato che Aeroporti di Roma, che gestisce gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, pur avendo schivato i malfunzionamenti informatici, comunica su X la presenza di «ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici».

Altrettanti utenti del trasporto ferroviario britannico attendono che le linee gestite da Govia Thameslink Railway si ripristino in fretta, speranzosi di poter raggiungere il posto di lavoro, ma non del tutto sicuri di poter effettivamente svolgere il proprio impiego.

In tilt anche i mercati finanziari

D’altronde il guasto tecnico ha provocato danni a innumerevoli ambiti lavorativi, come ad esempio quello finanziario. Il sistema informatico della Borsa di Londra ha impedito agli utenti di fruire delle informazioni di mercato provenienti dalla sua piattaforma ad hoc, mentre l’indice Ftse Mib di Piazza Affari a Milano ha subito ritardi nel suo calcolo quotidiano. Per poi essere finalmente aggiornato alle ore 9.32.

Tanti servizi ancora in standby

Da Israele si segnalano difficoltà con le comunicazioni rivolte a sistemi ospedalieri e banche. Mentre i problemi ci sono problemi anche per i supermercati australiani della catena Coles a Canberra, impossibilitati a concludere le operazioni di acquisto per via dei problemi informatici di Windows che rendono blu anche gli schermi dei terminali di cassa.

Il canale televisivo britannico Sky News ha subito uno stop di diverse ore, riprendendo solo verso le 11 di mattina il regolare servizio. Nonostante i giornalisti lamentino problemi nella copertura giornalistica, dovuta proprio al fatto che il malfunzionamento ostacola le comunicazioni sia fra giornalisti che inviati fuori studio.

Le cause del malfunzionamento

Sgomberata immediatamente l’ipotesi di un potente attacco hacker, secondo quanto è riportato dalle principali testate internazionali il problema si sarebbe originato da un errore di aggiornamento di un popolare software di cybersicurezza fornito da CrowdStrike, e utilizzato Microsoft. Un errore di configurazione avrebbe portato ad un aggiornamento difettoso all’interno di Falcon Sensor, uno dei software presenti nel pacchetto di CrowdStrike e progettato per proteggere da attacchi informatici.

«Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor» commenta CrowdStrike confermando l’interruzione del servizio all’1.30 (orario della costa est americana), precisando che « i nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema».

Le mosse di Microsoft

Mentre sugli schermi di mezzo mondo campeggia la scritta «Blue Screen of Death (BSOD)», Microsoft cerca di rassicurare gli utenti spiegando che «stanno indagando su un problema che influisce sulla capacità degli utenti di accedere a varie app e servizi» targati Microsoft, pur garantendo il ripristino della maggior parte dei servizi del suo pacchetto Microsoft 365.

Contestualmente, la società fondata da Bill Gates annuncia di adottare «misure di mitigazione», mentre si mobilita per gestire con la massima urgenza questo enorme blackout informatico. Rimane da scoprire tra quanto tempo i servizi verranno completamente ripristinati, in modo da permettere a mezzo pianeta di ricominciare a girare.