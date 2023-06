JPMorgan: taglia altri 20 dipendenti in Asia

JPMorgan sta effettuando un’ulteriore serie di licenziamenti nel continente asiatico. Ad essere tagliati questa volta sarebbero circa 20 posti di lavoro nel settore dell’investment banking, a fronte di un calo dei flussi di affari, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della situazione.

I tagli sono stati attuati martedì in tutta l’area asiatica, e hanno interessato principalmente personale junior di livello di associati e analisti, operanti in settori come il consumo, la sanità e i mercati dei capitali privati.

Queste misure si aggiungono a una serie di tagli effettuati a febbraio, che hanno coinvolto circa 30 banker in Asia, e seguono decisioni simili adottate da Goldman Sachs e Citigroup la scorsa settimana.

Le quattro banche di Wall Street, tra cui Morgan Stanley, hanno spazzato via almeno 100 posti di lavoro nel settore delle operazioni finanziarie in Asia nel corso dell’ultimo mese, con il personale di Hong Kong e della Cina colpito maggiormente.