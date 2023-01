Borse europee avviano la settimana all’insegna degli acquisti in attesa del discorso della Lagarde

Avvio all’insegna degli acquisti in Europa con tutti i principali indici che avviano la prima seduta della settimana sopra la parità. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento in rialzo dello 0,5% trovandosi cos’ a quota 4.141 punti; mentre a Milano l’indice Ftse Mib avvia le contrattazioni in rialzo dello 0,38% a quota 25.873 punti.

Acquisti anche sul Dax40 di Francoforte che al momento evidenzia un rialzo dello 0,37%, ma anche sull’Ibex35 spagnolo che dopo pochi minuti di contrattazione registra un rialzo dello 0,48% trovandosi così vicino a quota psicologica dei 9.000 punti. Bene anche il Cac40 francese (+0,48%) e l’indice PSI portoghese (+0,68%).

Infine, lo spread Btp/Bund avvia le contrattazioni a quota 182 punti base in calo dell’1%.