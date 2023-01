Juventus: Francesco Calvo nuovo Chief Football Officer

Juventus ha nominato Francesco Calvo, già Chief of Staff della società, quale Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio Scanavino.

Al Chief Football Officer riporteranno il Football Director, Federico Cherubini, il Women’s Football Director, Stefano Braghin, e l’Head of Football Operations, Paolo Morganti.

Si ricorda che nei giorni scorsi la Corte Federale ha disposto la penalizzazione di 15 punti in classifica per la Juventus da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e l’inibizione temporanea per il Direttore Sportivo, Federico Cherubini, di mesi 16 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA.

Juventus attende la pubblicazione delle motivazioni e preannuncia sin d’ora la proposizione di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini del Codice di Giustizia Sportiva.