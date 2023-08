Borse europee, alle prese con rimbalzo. Focus ancora su Cina

Tentativo di rimbalzo in avvio di contrattazioni per le principali Borse europee, Piazza Affari compresa. Nei primi minuti di scambi prevalgono i segni positivi con il Dax che sale dello 0,3% mentre il Cac40 e il Ftse 100 che avanzano rispettivamente dello 0,45% e dello 0,11%. Anche l’indice Ftse Mib ha iniziato la settimana in rialzo (+0,85%).

Sotto la lente d’ingrandimento le mosse della Cina, con la banca centrale che ha tagliato i tassi. Nel dettaglio, la People Bank of China ha deciso che il tasso di riferimento sui prestiti ad un anno (LPR) venga ridotto di 10 punti base al 3,45% dal precedente 3,55%. Fermo il riferimento quinquennale.