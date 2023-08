BB Biotech dice addio ad Euronext STAR Milan

Borsa Italiana ha annunciato l’imminente esclusione delle azioni di BB Biotech AG dal segmento di mercato Euronext STAR Milan. Questa importante decisione prenderà effetto a partire dal 5 settembre 2023, come riportato in una nota ufficiale rilasciata dalla società stessa.

Nella stessa comunicazione, BB Biotech AG ha sottolineato di aver inoltrato la richiesta di delisting a Borsa Italiana il 21 luglio 2023. Pertanto, l’ultimo giorno in cui sarà possibile negoziare le azioni ordinarie della società sul segmento Euronext STAR Milan sarà il 4 settembre 2023.

Nonostante il delisting da Borsa Italiana, BB Biotech AG ha precisato che la sua quotazione rimarrà attiva sulle borse SIX Swiss Exchange (SIX) e Börse Frankfurt (BF). Inoltre, la società ha rassicurato gli azionisti che non è necessario alcun intervento specifico da parte loro in seguito a questa decisione.