Borsa: Olidata riammessa all’Euronext. Rufini: “Questo ritorno è un punto di partenza”

Olidata torna in Borsa dopo sette anni. L’azienda storica del settore Ict in Italia è stata riammessa da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext di Milano.

“Questo ritorno è un punto di partenza, è un traguardo importante che ci eravamo prefissati, ambizioso e sfidante, ma che vuole essere il primo punto di ripartenza del nuovo corso dell’Olidata 2.0. Con grande orgoglio ed entusiasmo siamo arrivati a un obiettivo importante che ci eravamo prefissati”, ha detto a Radiocor Cristiano Rufini, presidente del Cda di Olidata, a margine della cerimonia del “suono della campanella” che segnala l’ammissione in Borsa. “Abbiamo fatto un’operazione di concambio – ha affermato Rufini – e quindi non siamo andati a chiedere i soldi al mercato. Non abbiamo fatto raccolta e, altrettanto, non abbiamo toccato gli oltre 13mila piccoli azionisti che erano in possesso di azioni Olidata. Abbiamo fatto un’operazione con risorse e capacità proprie, perché fare impresa significa anche non dover andare a chiedere “. “Coglierò le nuove sfide per dare un contributo importante e valorizzare il genio Made in Italy”, ha ribadito il Presidente, sottolineando “in un mondo in cui la sovranità digitale è messa a dura prova, noi crediamo fortemente chela resilienza nazionale sia un punto fondamentale per tornare ad essere protagonisti dell’Europa nel mondo”.