Boeing: la FAA congela la produzione di 737 Max

Nuovi problemi per Boeing, dopo che la Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha deciso di congelare l’aumento previsto della produzione di 737 Max. Questa mossa interrompe le ambizioni di crescita della compagnia aerea in un momento di forte domanda e di concorrenza acerrima con Airbus.

L’ente di regolamentazione ha dichiarato che non permetterà ulteriori incrementi della produzione del modello più importante di Boeing. Contemporaneamente, ha approvato le procedure di ispezione che le compagnie aeree devono eseguire per far riprendere i voli del 737 Max, a terra dall’inizio del mese dopo l’incidente sfiorato del 737 Max 9.

L’intervento della FAA rappresenta un duro colpo per il CEO Dave Calhoun, che dovrà stabilire gli obiettivi annuali per le consegne del 737 di Boeing in occasione della pubblicazione degli utili, il 31 gennaio.