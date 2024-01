Nokia: prevede miglioramento nel 2024 grazie a vendite e riduzione dei costi

Nokia ha affermato che potrebbe vedere una ripresa nella seconda metà dell’anno, grazie all’apporto della sua attività di infrastruttura di rete Internet e a misure di riduzione dei costi.

La società di telecomunicazioni finlandese ha dichiarato di aspettarsi un utile operativo rettificato per il 2024 compreso tra 2,3 e 2,9 miliardi di euro (da 2,5 a 3,2 miliardi di dollari). Gli analisti si aspettavano che la redditività rimanesse stabile rispetto all’anno precedente, a circa 2,4 miliardi di euro.

Il 2023 è stato un anno difficile per Nokia, con gli operatori mobili lenti nell’adottare le sue attrezzature 5G e dispute legali con diversi produttori di smartphone, tra cui Oppo e Vivo, per i pagamenti dei brevetti. Il reddito netto per l’intero esercizio è sceso a €679 milioni da €4,3 miliardi nel 2022, e il fatturato è sceso a €22,3 miliardi da €24,9 miliardi.

Tuttavia, Nokia ha riportato un quarto trimestre migliore del previsto in termini di utile operativo. L’azienda aveva già avvertito che non avrebbe raggiunto le previsioni di vendite, margine operativo e flusso di cassa libero per l’anno intero in una dichiarazione rilasciata il mese scorso.

“Guardando avanti, ci aspettiamo che l’ambiente impegnativo del 2023 continui durante la prima metà del 2024, in particolare nel primo trimestre”, ha dichiarato in una dichiarazione il CEO di Nokia, Pekka Lundmark. Ha anche annunciato un programma di riacquisto di azioni da €600 milioni nei prossimi due anni.