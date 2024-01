Avvio in rosso a Piazza Affari aspettando la Bce

Piazza Affari apre in calo insieme alle borse europee, con il Ftse Mib in ribasso dello 0,7% a 30.140 punti. Vendite in particolare su Stm (-2,5%) dopo i risultati del quarto trimestre, Unicredit (-1,6%) e Mps (-1,4%). In controtendenza Hera (+1,3%) all’indomani del nuovo piano industriale.

Riflettori puntati sulla riunione della Bce, che manterrà i tassi invariati e dovrebbe confermare l’impegno a riportare l’inflazione verso il target del 2%, con un approccio cauto sui tagli al costo del denaro.

In programma oggi anche il Pil del quarto trimestre degli Usa, oltre all’indice IFo tedesco e i dati americani su richieste di disoccupazione e vendite di nuove abitazioni.

Focus anche sulle trimestrali, dopo i conti di Tesla che hanno mancato le attese in termini di ricavi e utili per azioni, malgrado le consegne sopra le stime.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia a 156 punti base, con il rendimento del decennale italiano in risalita al 3,92 e quello del Bund al 2,35%, mentre i Treasury decennali Usa si attestano al 4,16%.

Tra le materie prime, il Petrolio Brent si apprezza a 80,6 dollari al barile, dopo il forte calo delle scorte Usa. Sul Forex, cambio euro/dollaro poco mosso a 1,088 mentre il dollaro/yen si muove in area 147,7.