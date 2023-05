BoE: tassi di interesse in rialzo di 25 punti base

La Banca d’Inghilterra ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base e ha aggiornato le sue proiezioni sull’economia britannica.

Il Comitato di politica monetaria ha votato 7-2 a favore del rialzo di un quarto di punto che porta il tasso principale della Banca dal 4,25% al 4,5%, ribadendo il proprio impegno a domare l’inflazione ostinatamente alta. Nella relazione di accompagnamento sulla politica monetaria, il CPM della Bank of England ha anche aggiornato le previsioni di crescita e inflazione e non prevede più che l’economia britannica entri in recessione quest’anno.