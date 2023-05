Banca Generali accelera la crescita nel trimestre, masse al nuovo massimo storico

Utile netto a €83,1 milioni (+22%) e raccolta netta nel trimestre a €1,5 miliardi (+4%). Questi alcuni dei numeri resi noti da Banca Generali nel primo trimestre dell’anno, indicando che la raccolta netta da inizio anno è pari a €2,0 miliardi (+4%).

Le soluzioni gestite (fondi/Sicav e contenitori finanziari e assicurativi) sono salite da inizio anno del 2,7% a €41,2 miliardi in scia alla ripresa dei mercati, trainate in particolare dagli ottimi risultati (per flussi e performance) dei contenitori finanziari che hanno continuato ad arricchirsi di nuove soluzioni. Nell’ambito dei prodotti gestiti si segnala poi il continuo incremento delle masse investite in soluzioni sostenibili (ESG), che a fine trimestre hanno toccato i €13,7 miliardi rispetto ai €12,9 miliardi di fine 2022, rappresentando il 33,2% del totale.