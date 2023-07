BNY Mellon: risultati oltre le attese nonostante rialzi tassi

Bank of New York Mellon Corp ha battuto gli obiettivi di Wall Street per quanto riguarda gli utili del secondo trimestre, grazie all’aggressiva politica restrittiva della Federal Reserve statunitense che ha incrementato le entrate derivanti dal pagamento degli interessi sui prestiti.

L’aumento dei tassi ha aiutato diverse grandi banche statunitensi a registrare forti profitti nel trimestre e a segnalare un’economia resistente, ma la contrazione della spesa per i consumi e l’inasprimento delle condizioni di credito stanno offuscando le prospettive del settore.

I ricavi netti da interessi di BNY nel trimestre sono saliti del 33% a 1,1 miliardi di dollari, rispetto agli 824 milioni di dollari dell’anno precedente.

Su base rettificata, ha registrato un utile di 1,38 dollari per azione, battendo nettamente le stime medie degli analisti di 1,22 dollari per azione, secondo i dati Refinitiv IBES.