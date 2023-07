Deutsche Bank nel mirino della BCE : focus su vendita derivati

Deutsche Bank, il rinomato istituto di credito tedesco, è di nuovo sotto la lente d’ingrandimento della Banca Centrale Europea (BCE). Il focus stavolta è sulle pratiche della banca relative alla vendita di valuta estera. Questo ritorno di attenzione da parte dell’ente regolatore europeo non è un fatto da poco.

Secondo le informazioni rivelate da Bloomberg, un team dell’Eurotower ha comunicato a Deutsche Bank la necessità di apportare miglioramenti significativi alla supervisione e ai controlli delle sue attività di vendita di derivati FX. Questi prodotti, come gli swap, sono spesso venduti alle aziende europee, rendendo queste operazioni un’area di interesse primario per la BCE. L’allarme della BCE nasce dalla preoccupazione che Deutsche Bank non stia fornendo spiegazioni sufficienti ai suoi clienti sui rischi associati ai prodotti finanziari che vende. L’istituto di credito deve quindi impegnarsi a migliorare la trasparenza e l’informazione ai clienti per evitare ulteriori interventi da parte della BCE.