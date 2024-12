BNP Paribas lancia il fondo Healthy Living Opportunities

THEAM Quant Strategies di BNP Paribas Global Markets e BNP Paribas Exane Research annunciano il lancio del fondo THEAM Quant – Healthy Living Opportunities (HLO), strumento che rafforza la loro partnership sui prodotti tematici.

Il fondo mira ad ottenere un’esposizione ai settori chiave, alle aree geografiche e alle società più orientate al tema dell’Healthy Living, in quanto il cambiamento dei trend demografici ha portato a una rapida espansione di questo mercato. Il Fondo THEAM Quant – Healthy Living Opportunities si rivolge all’intero settore suddividendolo in quattro segmenti: active lifestyle, comfort e benessere, diagnostica e cure, e cibo sano. Facendo leva sulle competenze e sull’esperienza di BNP Paribas QIS nelle strategie azionarie dinamiche, il processo d’investimento incorpora criteri quantitativi al fine di migliorare il profilo di rischio-rendimento del fondo.

Il fondo si avvale di un’approfondita intelligence analitica per identificare le attività principali, le tecnologie e gli investimenti che costituiscono l’ecosistema dell’Healthy Living. Queste informazioni fondamentali vengono poi arricchite da un modello proprietario di Intelligenza Artificiale (AI) che rende possibile una valutazione su larga scala delle attività delle società, selezionando infine quelle che massimizzano il rating in ambito Healthy Living del portafoglio.

Al contempo, esclude le società che svolgono attività ad alta intensità carbonica o oggetto di controversie, che non rispettano le linee guida del Global Compact delle Nazioni Unite, che sono coinvolte in gravi controversie in ambito ESG o che presentano fondamentali finanziari deboli. La ripartizione settoriale del fondo è dominata dal settore sanitario, nonché da beni e servizi di consumo non ciclici e ciclici. L’universo di allocazione globale comprende società caratterizzate da liquidità suddivise in tre regioni principali – Europa, Nord America e Asia – ponderate attraverso un processo di ottimizzazione quantitativa e riequilibrate su base trimestrale.

Vincent Berard, Head of BNP Paribas Global Markets’ Product Strategy dei fondi THEAM Quant, ha affermato:

“Siamo lieti di offrire ai clienti l’opportunità di accedere alle crescenti opportunità di investimento all’interno del mercato e dell’ecosistema dell’Healthy Living, in rapida espansione. Spinta in gran parte dalla consapevolezza e dalla propensione delle giovani generazioni a spendere maggiormente per raggiungere uno stile di vita più sano, si prevede che la wellness economy crescerà dell’8,6% all’anno per raggiungere un valore complessivo di 8,5 trilioni di dollari entro il 2027[1]. Il nostro approccio a questo tema di investimento va ben oltre il settore healthcare. In aggiunta alle aziende che si concentrano sul prolungamento dell’aspettativa di vita, siamo interessati anche a quelle che migliorano il benessere generale attraverso misure preventive (alimentazione più sana, esercizio fisico regolare, corretta igiene personale) che potrebbero essere molto più efficaci ed efficienti in termini di costi rispetto al trattamento delle malattie una volta diagnosticate; significa essere proattivi piuttosto che reattivi”.

Roberto Bartolomei, Head of BNP Paribas Global Markets’ Sales per i fondi THEAM Quant, ha commentato: