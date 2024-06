BNP Paribas emette una nuova serie di Cash Collect con effetto “All Coupon” e meccanismo “Fast”

BNP Paribas ha deciso di ampliare la gamma degli All Coupon Cash Collect con una nuova serie di 16 Certificate su panieri di azioni e con opzione “Fast”.

Le caratteristiche principali

Di durata biennale, i nuovi Certificati offrono potenziali premi mensili con effetto memoria tra lo 0,65% (7,80% p.a.) e l’1,60% (19,20% p.a.) dell’Importo Nozionale e hanno barriere a scadenza e premio che coincidono, poiché fissate entrambe fino al 35% del valore iniziale dei sottostanti.

Con questa emissione, BNP Paribas arricchisce la sua gamma di Cash Collect certificate con l’effetto All Coupon: un’importante innovazione pensata per permettere all’investitore di massimizzare il rendimento dello strumento.

I certificate All Coupon, prevedono infatti la possibilità di scadenza anticipata alla fine del 12° e del 18° mese, quindi rispettivamente a giugno 2025 e dicembre 2025: in queste due date, qualora la quotazione di tutti i sottostanti sia pari o superiore al rispettivo livello Step-Down, il certificate scade e corrisponde, oltre all’Importo Nozionale e al premio mensile, tutti i potenziali premi mensili futuri che il Certificate avrebbe corrisposto se fosse arrivato alla naturale scadenza (12 premi mensili nel caso in cui il rimborso anticipato avvenga a giugno 2025; 6 premi mensili nel caso in cui il rimborso anticipato avvenga a dicembre 2025). A questi si aggiungono inoltre gli eventuali premi mensili non pagati precedentemente, grazie all’effetto memoria.

Il livello Step-Down è decrescente, incrementando la possibilità di scadenza anticipata. Difatti, grazie al meccanismo Fast, che decresce dal 98% (12° mese) al 96% (18° mese), l’investitore può ottenere tutti i premi mensili previsti in modo più rapido.

Quando e se il certificate giungerà a scadenza, si prospetteranno due possibili scenari:

se la quotazione di tutti i sottostanti è pari o superiore al livello Barriera, il Certificate rimborsa l’Importo Nozionale più il premio con effetto memoria;

se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello Barriera, il Certificate paga un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’Importo Nozionale).

La lista completa dei nuovi prodotti

I 15 certificati sono pensati per permettere all’investitore di prendere esposizione tramite un unico strumento su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane e internazionali.

Per maggiori informazioni sui prodotti visita il link: https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/cash-collect/fast-all-coupon-cash-collect/

Per vedere la brochure dei nuovi prodotti vai qui: https://investimenti.bnpparibas.it/globalassets/allcoupon_giugno.pdf