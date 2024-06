Fineco AM quota due nuovi Credit Linked sul debito subordinato di Commerzbank

Fineco Asset Management (Fineco AM) ha deciso di ampliare la propria gamma prodotti con il lancio di una nuova linea di business dedicata ai Certificati di Investimento. Degli 8 prodotti lanciati da inizio anno, 6 hanno come sottostante un basket di titoli azionari, mentre i 2 attualmente in collocamento offrono la possibilità di esporsi al merito creditizio di CommerzBank, tra gli istituti bancari più solidi in Europa.

Le caratteristiche dei nuovi CLC

I nuovi prodotti in collocamento sono:

Credit Linked Certificates linked to Commerzbank AG Subordinated due 2030 (maxi step-down coupon)

Credit Linked Certificates linked to Commerzbank AG Subordinated due 2030 (fixed coupon)

Ideati internamente dal team di Fineco AM, società irlandese di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank, offrono la possibilità di diversificare il portafoglio rispetto ad asset class più comuni. I Credit Linked Certificate (CLC) sono, infatti, strumenti finanziari che offrono agli investitori un’esposizione al merito creditizio di una o più società, istituzioni finanziarie o enti governativi. Nello specifico, i certificati di Fineco AM sono legati all’emissione di debito subordinato di Commerzbank: un istituto bancario partecipato al 15% dalla Repubblica Federale Tedesca, che ha chiuso il primo trimestre del 2024 con i migliori risultati degli ultimi 10 anni.

Il Credit Linked Certificates linked to Commerzbank AG Subordinated due 2030 (maxi step-down coupon) ha l’obiettivo di distribuire un maxi-coupon pari all’8% entro il 2024 e un rendimento del 2,50% annuo a partire dal 2025. Il secondo prodotto, Credit Linked Certificates linked to Commerzbank AG Subordinated due 2030 (fixed coupon), prevede un coupon del 4% annuo, pagato inizialmente in due tranche: a dicembre 2024 e a luglio 2025. A partire dal 2026 il coupon del 4% è distribuito interamente in un unico pagamento annuale.

I principali vantaggi

I nuovi prodotti, il cui periodo di sottoscrizione termina l’8 luglio 2024, sono pensati per gli investitori che desiderano diversificare i propri investimenti, e puntare a un coupon interessante con attenzione all’efficienza fiscale.

I due CLC emessi da Fineco AM presentano alcuni vantaggi:

Rendimenti interessanti : possibilità di maxi-coupon dell’8% il primo anno di vita del prodotto per il primo CLC, o di un coupon obiettivo fisso annuale del 4% per il secondo CLC;

: possibilità di maxi-coupon dell’8% il primo anno di vita del prodotto per il primo CLC, o di un coupon obiettivo fisso annuale del 4% per il secondo CLC; Esposizione al credito : cedole condizionate all’assenza di un evento di credito legato all’emissione subordinata di CommerzBank, solido istituto bancario con rating Investment Grade;

: cedole condizionate all’assenza di un evento di credito legato all’emissione subordinata di CommerzBank, solido istituto bancario con rating Investment Grade; Efficienza: i redditi generati dai certificati, in quanto considerati “redditi diversi”, consentono di compensare le minusvalenze maturate tramite strumenti finanziari di altra natura, con la possibilità quindi di essere utilizzati anche in ottica di efficientamento del portafoglio.

Fabio Melisso, Ceo di Fineco AM, ha commentato:

“La decisione di lanciare queste nuove soluzioni di investimento, sviluppata totalmente in house, ha l’obiettivo di creare valore e nuove possibilità di scelta per clienti e consulenti in un’ottica di diversificazione del portafoglio. La ricerca dell’innovazione e il continuo ampliamento della nostra offerta rispondono a due esigenze: vogliamo anticipare le esigenze dei risparmiatori, e il modo migliore per farlo crediamo sia tramite un ascolto costante della Rete dei consulenti Fineco. Questi sono i due capisaldi del nostro DNA che ci hanno consentito di distinguerci, e ci permettono di consolidare sempre più il nostro posizionamento di mercato”.

Al 31 maggio 2024 Fineco AM gestiva masse per 32,3 miliardi di euro.