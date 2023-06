BNP Paribas annuncia l’emissione di una nuova serie di certificate Memory Cash Collect su panieri di indici azionari con durata di quattro anni. La nuova emissione offre premi potenziali con effetto memoria a cadenza trimestrale, pari ad un rendimento compreso tra lo 1,3% (5,2% p.a.) e il 2% (8% p.a.) e, a scadenza, protezione del capitale nominale in caso di ribassi dell’azione sottostante fino al 40%.

Il funzionamento

I nuovi Memory Cash Collect consentono di ottenere premi con effetto memoria nelle date di valutazione trimestrale anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti, purché la quotazione del peggiore indice del paniere sia pari o superiore al livello Barriera Premio, che è compresa tra il 60% e il 70% del valore iniziale.

Un’altra caratteristica distintiva di questa emissione è l’Effetto Memoria, che ad ogni data di valutazione trimestrale consente all’investitore di ricevere i premi eventualmente non incassati nelle date precedenti. Durante le varie date di rilevazione infatti, i premi sono corrisposti qualora il peggior sottostante sia al di sopra del livello Barriera. In caso contrario verrà messo “in memoria”. Successivamente nel caso in cui il peggior sottostante dovesse risalire alle successive date di rilevazione, l’investitore riceverà il premio comprensivo di tutti i premi in memoria non pagati precedentemente.

I nuovi Certificate si distinguono per essere prodotti no Autocall: questo vuol dire che alle date di osservazione intermedie, il certificato non scade, indipendentemente da quale sia l’andamento del sottostante.

A scadenza (16 giugno 2027), si prospettano due possibili scenari:

se la quotazione dell’indice sottostante con la peggior performance è pari o superiore alla Barriera a scadenza (tra il 60% e il 70% del valore iniziale), il Certificate rimborsa l’Importo Nozionale più il premio con effetto memoria; se la quotazione dell’indice sottostante con la peggior performance è inferiore alla Barriera a scadenza (tra il 60% e il 70% del valore iniziale), il Certificate paga un importo proporzionale alla performance negativa del peggior sottostante (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

Il Certificate su Euro Stoxx 50 ed Euro Stoxx Banks

Ad esempio, il Memory Cash Collect no Autocall sul paniere formato dagli indici Euro Stoxx 50 ed Euro Stoxx Banks (ISIN NLBNPIT1R346) paga un premio del 2% (8% p.a.) ad ogni data di valutazione trimestrale in cui il valore dell’indice sottostante con la peggior performance è maggiore o uguale al livello Barriera, posta al 65% del valore iniziale, più gli eventuali premi non pagati precedentemente, grazie all’Effetto Memoria.

Una volta giunto a scadenza dopo quattro anni, se il valore dell’indice sottostante con la peggior performance è maggiore o uguale al livello Barriera, il certificate paga il valore nozionale (100 euro), più il premio trimestrale con Effetto Memoria. In caso l’indice Euro Stoxx 50 oppure l’Euro Stoxx Banks chiuda invece al di sotto del livello Barriera, il Certificate pagherà un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con conseguente perdita parziale o totale del capitale investito.

La lista dei 10 nuovi prodotti su indici

