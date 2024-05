BNP Paribas emette 15 nuovi Airbag Memory Cash Collect su panieri di azioni

BNP Paribas annuncia l’emissione sul SeDeX (MTF) di Borsa Italiana di una nuova serie di certificate Airbag Memory Cash Collect Callable su panieri di azioni con durata di quattro anni e potenziali premi mensili compresi tra lo 0,65% (7,80% p.a.) e l’1,80% (21,60% p.a.) dell’Importo Nozionale (100 euro) dotati di effetto memoria.

Ciò che caratterizza questa emissione è l’Effetto Airbag, che permette di contenere gli effetti negativi di eventuali ribassi delle azioni che compongono il paniere e di limitare le perdite, l’Autocallability, ovvero la possibilità di scadenza anticipata a partire dal sesto mese di vita.

Premi mensili e scadenza anticipata

I nuovi certificate prevedono potenziali premi mensili con effetto memoria anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti purché la quotazione del peggiore dei sottostanti sia pari o superiore al livello Barriera Premio (60% oppure 50% del valore iniziale dei sottostanti). Come abbiamo detto, questa emissione si caratterizza per l’Effetto Airbag che permette di contenere gli effetti negativi di eventuali ribassi delle azioni che compongono il paniere oltre il Livello Airbag (che varia dal 50% al 60% del valore iniziale) e di limitare le perdite.

Inoltre, a partire dal sesto mese (novembre 2024) i Certificate possono scadere anticipatamente (Autocallability) qualora nelle date di valutazione mensili la quotazione dei sottostanti sia pari o superiore al rispettivo valore iniziale. In questo caso l’investitore riceve, oltre al premio mensile, l’Importo Nozionale più gli eventuali premi non pagati precedentemente grazie all’Effetto Memoria.

Scenari a scadenza ed Effetto Airbag

A scadenza (22 maggio 2028), se il Certificate non è scaduto anticipatamente, sono due gli scenari possibili:

se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al Livello Airbag, il Certificate rimborsa l’Importo Nozionale più il premio mensile e gli eventuali premi non pagati precedentemente grazie all’effetto memoria; se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al Livello Airbag, si attiva Airbag (come meglio descritto di seguito) e il Certificate paga un importo commisurato al valore del paniere con performance peggiore a scadenza moltiplicato per il Fattore Airbag (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

In cosa consiste l’Airbag? L’Effetto Airbag permette di contenere gli effetti negativi di eventuali ribassi delle azioni che compongono il paniere oltre il Livello Airbag e di limitare, in tale scenario, le perdite rispetto a un investimento in un classico certificate Cash Collect su azioni. Nel dettaglio, nel caso in cui, a scadenza, la quotazione dell’azione con la performance peggiore del paniere sia inferiore al Livello Airbag si attiva l’Effetto Airbag e l’investitore riceve un importo commisurato al valore di tale azione a scadenza moltiplicato per il Fattore Airbag. Il fattore Airbag è pari a 1,6667 quando il Livello Airbag è pari al 60% del valore iniziale delle azioni sottostanti; o pari a 2 quando il Livello Airbag è pari al 50% del valore iniziale delle azioni sottostanti. Ad esempio, ipotizzando un Fattore Airbag pari a 1,6667 e un valore dell’azione con la performance peggiore del paniere pari al 40%, il rimborso a scadenza del Certificate sarà pari a 66,67 euro ovvero 40 moltiplicato per 1,6667.

15 panieri per tutti i gusti

I 15 nuovi prodotti hanno come sottostante un paniere formato da azioni italiane, europee e americane. I basket sono costruiti per permettere all’investitore di prendere posizione tramite un unico strumento su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane e internazionali, seguendo un approccio tematico e consentendo di puntare sui titoli di diversi comparti economici. Gli investitori possono considerare i Certificati Airbag Memory Cash Collect Callable come una soluzione per diversificare il proprio portafoglio investendo su azioni dei settori più interessanti del 2024.

Inoltre, i Certificate con un sottostante denominato in una valuta diversa dall’Euro sono dotati di Opzione Quanto che li rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’Euro e la valuta di denominazione del sottostante, neutralizzando il relativo rischio.

Maggiori informazioni sulla gamma Airbag Cash Collect di BNP Paribas sono disponibili su https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/cash-collect/airbag-cash-collect/

Scopri la brochure della nuova emissione di Airbag Cash Collect