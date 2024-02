BNP Paribas Asset Management lancia due ETF obbligazionari con un approccio ESG attivo

BNPP Paribas Asset Management (BNPP AM) lancia due ETF obbligazionari con approccio ESG attivo: BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond e BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond. Entrambi sono comparti della SICAV BNP Paribas Easy Luxembourg e sono quotati a partire da oggi 20 febbraio su Borsa Italiana.

Un solido approccio alla sostenibilità

BNPP AM annuncia oggi il lancio su Borsa Italiana dei primi due fondi della sua nuova suite di innovativi ETF sul reddito fisso: BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond e BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond sono comparti della SICAV BNP Paribas Easy Luxembourg.

La gamma di ETF obbligazionari con gestione attiva dei criteri ESG inaugurata da BNPP AM applica una metodologia analoga all’indicizzazione, combinata con un approccio proprietario alla sostenibilità. Gli investitori beneficeranno della metodologia ESG proprietaria, nonché delle politiche di esclusione e di engagement, di BNPP AM. Integrando il proprio solido approccio sostenibile e mirando a replicare la performance del benchmark, BNPP AM offrirà la flessibilità necessaria per adattarsi ai futuri cambiamenti normativi.

Marie-Sophie Pastant, Head of Index & ETF Strategies – Portfolio Management di BNPP AM, commenta:

“Questa nuova gamma combina la nostra particolare metodologia sostenibile con la nostra esperienza nell’indicizzazione. Ci consentirà di reagire prontamente a eventuali controversie senza dover attendere il successivo ribilanciamento dell’indice e di rispondere rapidamente al contesto in evoluzione. Questo ci permetterà di rispettare più facilmente i diversi criteri dell’etichetta di sostenibilità”.

Due nuovi fondi obbligazionari

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond è un fondo classificato “articolo 9” ai sensi della normativa SFDR, con un universo d’investimento sostenibile al 100%. L’Indice di riferimento è Bloomberg Euro Aggregate Corporate, un indice obbligazionario investment grade con una duration media di 4,4 anni.

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond è un fondo classificato “articolo 8” ai sensi della normativa SFDR, con l’obiettivo di una quota di investimento sostenibile pari almeno al 30%. L’Indice di riferimento è J.P. Morgan EMU Investment Grade Index, un indice obbligazionario investment grade con una duration media di 7,1 anni.

L’universo d’investimento è costituito dai componenti dei rispettivi indici di riferimento. A seguito dell’applicazione dell’approccio di integrazione BNPP AM ESG, le ponderazioni potrebbero discostarsi da quelle degli indici di riferimento e il fondo potrebbe non investire in alcune componenti di tali indici. I comparti mirano a conseguire una performance comparabile rispetto al benchmark. Entrambi i fondi beneficeranno di un migliore allineamento con le preferenze della MiFID 2, di una migliore rendicontazione ESG e di un approccio indipendente alla sostenibilità.

Vasta scelta e flessibilità

Sabrina Principi, head of Business Development ETF & Index Solutions – Southern Europe di BNPP AM, commenta:

“Nel 2024 il reddito fisso sarà al centro dell’attenzione degli investitori che cercano di navigare in un contesto di mercato difficile. Per coloro che stanno ripensando alle proprie esposizioni obbligazionarie, la gestione attiva dei criteri ESG attraverso l’impiego di ETF offre agli investitori diversificazione, solide credenziali in materia di sostenibilità e un approccio economicamente efficiente alla costruzione del portafoglio”.

BNPP AM gestisce asset di ETF e fondi indicizzati (tra cui prodotti tematici e sostenibili) per un totale di 48,5 miliardi di euro. La gamma di fondi indicizzati sul reddito fisso di BNPP AM comprende 14 ETF che coprono obbligazioni sovrane, credito societario investment grade e high yield e obbligazioni verdi, sociali e legate alla sostenibilità. Il 90% della gamma di ETF di BNPP AM è classificato come SFDR Articolo 8 o 9 (il 100% degli ETF obbligazionari) e oltre il 70% della gamma ha un’etichetta europea di sostenibilità.

Principali caratteristiche dei fondi (al 20 febbraio 2024)

(a) Indicatore sintetico di rischio, determinato su una scala da 1 (il più basso) a 7 (il più alto), più alto è il rischio, più lungo è l’orizzonte di investimento. Viene calcolato su base periodica e può quindi variare nel tempo. Si raccomanda di consultare regolarmente il KIID/DICI del Fondo.

(b) Commissione di entrata/uscita massima del 3% solo sul mercato primario.

(c) Ongoing Charge Ratio (su base annua).

(d) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle informazioni da fornire sullo sviluppo sostenibile nel settore dei servizi finanziari. Articolo 8 – prodotto che promuove caratteristiche ambientali o sociali.