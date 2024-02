GraniteShares supera il muro dei $ 2 mld di asset under management

GraniteShares, emittente statunitense di ETF ed ETP specializzato in prodotti a leva, ha superato 2 miliardi di dollari di asset under management (AUM). Questo traguardo, si legge nella nota, riflette il continuo impegno della società nell’offrire soluzioni di investimento innovative, sempre più richieste dal mercato. Risulta infatti chiara la crescente domanda da parte degli investitori per ETF ed ETP a leva, che consentono di assumente con facilità ed in modo efficiente posizioni rialziste (long) e ribassiste (short), per investimenti tattici e per coperture di portafoglio.

Negli ultimi tre mesi gli AUM di GraniteShares sono cresciuti del +34% nei mercati Europei e del +31% negli Stati Uniti (dati al 12 febbraio 2024). Inoltre, si rileva come la crescita negli Stati Uniti sia da attribuire in larga parte ai prodotti a leva su singoli titoli, che hanno visto crescere le loro masse di circa il +150%.

Will Rhind, Fondatore e CEO di GraniteShares, ha commentato: