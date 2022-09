BlackRock su governo Meloni, il ceo Fink: molto dipenderà da ministro Economia. Oggi Italia cresce più di Germania’

L’imminente governo di Giorgia Meloni, in via di formazione, non spaventa il mondo corporate Usa. Parola di Larry Fink, ceo di BlackRock, il colosso del risparmio gestito numero uno al mondo, che ha detto la sua sull’esito delle elezioni politiche italiane di domenica 25 settembre in un’intervista rilasciata a Federico Fubini, pubblicata su Il Corriere della Sera:

“Ho parlato con diversi amministratori delegati in Italia e ho notato un ottimismo con cautela. Mi ha piuttosto sorpreso, ma dai leader del mondo degli affari ho sentito più ottimismo che preoccupazioni. Poi, ovvio, la composizione del governo sarà molto importante. Molto dipenderà dalla scelta del ministro dell’Economia. Oggi l’economia italiana cresce più di quella tedesca. Il sistema bancario è davvero in buono stato, dopo anni di ristrutturazioni”.