Nike, fatturato del primo trimestre 2022 a 12,7 miliardi: +4% su base annua

Nike ha riportato il fatturato del primo trimestre, pari a 12,7 miliardi di dollari, con aumento del 4% su base annua. Il totale avrebbe mancato la stima di Street di 12,27 miliardi, dati di Benzinga Pro.

L’utile per azione di Nike è stato di 93 centesimi nel primo trimestre, battendo una stima di Street di 92 centesimi per azione.

La società ha registrato vendite dirette per 5,1 miliardi di dollari nel primo trimestre, in aumento del 16% su base annua. Le vendite digitali del marchio sono aumentate del 16% su base annua nel primo trimestre. Le vendite del marchio Converse nel primo trimestre sono state di 643 milioni di dollari, in aumento del 2% su base annua.