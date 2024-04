BlackRock porta due ETF azionari a gestione attiva e ad alto dividendo

BlackRock lancia in Europa due nuovi ETF attivi, offrendo così agli investitori una combinazione tra l’esperienza di BlackRock nella gestione attiva e l’ampiezza della piattaforma iShares.

Molti investitori sono alla ricerca di alti livelli di reddito e di rivalutazione del capitale e desiderano accedere a questi temi attraverso veicoli di loro scelta. I due ETF, l’iShares World Equity High Income UCITS ETF (WINC) e l’iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (INCU), rappresentano integrazioni innovative all’offerta di ETF iShares che puntano a generare un potenziale apprezzamento del capitale attraverso la gestione attiva di un paniere diversificato di titoli, ad alto dividendo, e tramite la vendita di opzioni call su indici di mercato.

Entrambi i fondi sono stati sviluppati per offrire agli investitori una strategia differenziata che mira a generare reddito e crescita del capitale con una volatilità inferiore rispetto ai loro benchmark di riferimento.

Grazie all’utilizzo della strategia di rotazione dei dividendi di BlackRock, definita sulla base di modelli di investimento proprietari, che coniugano previsioni tradizionali con l’utilizzo dei big data e sistemi di apprendimento automatico, i fondi cercano di prevedere quali società sovraperformeranno o sottoperformeranno il mercato. Questi portafogli gestiti attivamente controllano le distorsioni di stile e di settore, offrendo quindi fonti diversificate di reddito e di crescita.

WINC e INCU sono gestiti congiuntamente dal team di BlackRock Systematic Active Equity (SAE) e dal team della piattaforma ETF di iShares, che apporta l’esperienza dei mercati dei capitali per lo sviluppo di strategie di investimento in un formato ETF negoziabile. Con oltre 35 anni di esperienza, il team BlackRock Systematic adotta un approccio all’investimento che enfatizza modelli previsionali quantitativi e la verifica scientifica delle idee di investimento. Le rigorose tecniche di costruzione del portafoglio del team si concentrano sulla realizzazione di risultati d’investimento differenziati.

“I modelli di business dei nostri clienti in Europa stanno cambiando rapidamente, con nuove tendenze focalizzate sul passaggio a proposizioni di investimento centralizzate, all’attenzione ai risultati dell’intero portafoglio, all’ aumento delle piattaforme digital wealth, a un nuovo regime di mercato… alla luce di queste evoluzioni, i nostri clienti necessitano di una gamma più ampia di strategie di investimento, sia attive sia indicizzate, oltre che di wrapper che le integrino” ha dichiarato Jane Sloan, EMEA Head of Global Product Solutions di BlackRock. “Per questo motivo siamo entusiasti di portare gli ETF attivi in Europa, creando una nuova importante possibilità di scelta e un ulteriore accesso agli investimenti “.