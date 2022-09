BlackRock paventa una brutta sorpresa per la Fed: ecco di cosa si tratta e implicazioni in ottica investimenti

Ci troviamo in un nuovo regime macroeconomico e i banchieri centrali riunitisi al recente simposio di Jackson Hole hanno iniziato a riconoscere questa realtà. Nuovo paradigma che porta a mettere il contenimento dell’inflazione prima di ogni altro ragionamento relativo alle ricadute in termini di rischio recessione.

Partendo da questo nuovo scenario, l’ultimo report del BlackRock Investment Institute rimarca come si tratti di una pessima notizia per gli asset di rischio nel breve termine.

L’economia statunitense si è già fermata e ora gli esperti vedono recessione per l’inizio del prossimo anno. A Jackson Hole, Powell ha chiarito in modo inequivocabile che la Fed, per ora, non ha intenzione di interrompere il suo ciclo di rialzi. Il problema è che gli aumenti dei tassi non risolveranno il problema principale ossia la bassa capacità produttiva. L’unico modo in cui la Fed può far scendere rapidamente l’inflazione, sostengono gli esperti, è alzare i tassi abbastanza da costringere la domanda a scendere di circa il 2% rispetto a quanto l’economia può produrre comodamente ora.

“A nostro avviso, la Fed sarà sorpresa dai danni alla crescita causati dalla sua stretta. Quando si accorgerà di questo dolore, smetterà di alzare i tassi ma a quel punto sarà troppo tardi per evitare una contrazione dell’attività economica” continua BlackRock.

Storia diversa in Europa

Per l’Europa è una storia diversa: da mesi BlackRock indica la prospettiva di una recessione a causa della crisi energetica. Entro la fine dell’anno, l’aumento dei tassi spingerà l’area dell’euro verso una recessione profonda e la Banca Centrale Europea sembra determinata quanto la Fed a combattere l’inflazione aumentando i tassi. A Jackson Hole, il membro del comitato esecutivo della BCE, Isabel Schnabel, ha riconosciuto un compromesso tra il controllo dell’inflazione e il mantenimento della crescita.

Secondo gli esperti l’istituto di Francoforte effettuerà un rialzo dello 0,75% domani 8 settembre. Tuttavia, come la Fed, anche la BCE non si rende conto della portata della recessione necessaria per schiacciare l’inflazione. “La BCE continuerà ad alzare i tassi per il resto dell’anno, ma si fermerà prima e ben al di sotto delle previsioni del mercato, quando si troverà di fronte alla gravità della recessione” continuano.

Cosa significa tutto questo per gli investimenti?

La conclusione principale è che il nuovo regime richiede aggiustamenti più frequenti dei portafogli. Anche l’orizzonte temporale è fondamentale. Nel breve termine, BlackRock preferisce sottopesare l’azionario dei mercati sviluppati per il peggioramento dello scenario macro, con le banche centrali che stringono troppo facendo stallare le economie. La recessione non è ancora prezzata e per questo non compra sui minimi, mentre nel lungo termine lo stesso azionario viene moderatamente sovrappesato.