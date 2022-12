BlackRock lancia un ETF per puntare sulle tecnologie legate al metaverso

BlackRock ha lanciato sul mercato l’iShares Metaverse UCITS ETF, un nuovo strumento che fornisce ai clienti europei un’esposizione mirata a un’ampia gamma di società attive nello sviluppo di tecnologie abilitanti per il metaverso, un mercato che secondo alcune previsioni potrebbe generare un fatturato di 5.000 miliardi di dollari entro il 2030.

In particolare, l’iShares Metaverse UCITS ETF replica l’andamento dello STOXX Global Metaverse Index, un indice che utilizza in via esclusiva le ricerche elaborate dalla società EconSight sulle migliori aziende al mondo in termini di innovazione tecnologica connessa al metaverso, identificate sulla base del loro portafoglio brevetti.

Il metaverso, un mondo virtuale immersivo che combina digitale e fisico, è la prossima frontiera del mondo digitale e beneficerà di un’accelerazione degli investimenti da parte di grandi aziende tecnologiche, mercati privati e brand di consumo.

La tecnologia del metaverso si basa sull’integrazione tra aspetti di realtà aumentata (l’ampliamento in tempo reale di informazioni digitali con l’ambiente in cui si trova l’utente) e di realtà virtuale (la simulazione generata dal computer di un’immagine o di un ambiente tridimensionale con cui si può interagire).

Un mercato in rapida espansione

Il mercato delle tecnologie del metaverso si sta sviluppando a ritmo sostenuto, con un valore previsto di 800 milioni di dollari entro il 2025 e una dimensione di mercato attesa pari a 4-5 trilioni di dollari entro il 2030. Il desiderio di cogliere questa nuova opportunità di investimento sta crescendo, come già peraltro riscontrato nel marzo del 2022, quando gli ETF focalizzati sull’investimento nel metaverso hanno raggiunto i 2 miliardi di dollari di AUM a livello globale.

“Il metaverso rappresenta la prossima frontiera verso la comunicazione e la connettività globale e vanta un potenziale per rivoluzionare molti settori e diversi processi, oltre che per riconfigurare ogni aspetto della società, dal modo in cui lavoriamo, consumiamo, interagiamo e produciamo“; commenta Omar Moufti, product strategist thematic and sector ETF di BlackRock.

L’ETF iShares Metaverse UCITS offre agli investitori l’accesso a un portafoglio diversificato di società attive nella costruzione del metaverso e nella sua applicazione nei rispettivi settori. Nel dettaglio, lo STOXX Global Metaverse Index che adotta un nuovo approccio agli investimenti tematici sfruttando i dati sui brevetti per identificare i leader di mercato, gli innovatori e gli specialisti del settore. Le società sono incluse in base alla qualità della loro attività di innovazione attraverso una valutazione dei brevetti depositati.

Il deposito e la pubblicazione di brevetti in una specifica tecnologia anticipano l’orientamento alla ricerca e la direzione futura dell’attività di un’azienda, ancor prima che i ricavi possano indicare la capacità di cogliere tutte le opportunità offerte dalle tecnologie emergenti

Selezione di brevetti ad alta qualità

Sfruttando i dati sui brevetti di EconSight, lo STOXX Global Metaverse Index utilizza una solida metodologia per selezionare solo il 10% delle società con brevetti di alta qualità (HQP) nell’ambito delle tecnologie metaverse. L’indice si compone di 65 società globali che spaziano dal mercato digitale, al gaming, alla sanità, passando per l’attività manifatturiera, lo sviluppo di software e hardware, oltre che di componenti.

Sono incluse anche le aziende che sviluppano piattaforme virtuali interattive, tecnologie immersive indossabili, nonché quelle che forniscono le necessarie capacità di elaborazione informatica e infrastrutture. A seguito dell’identificazione dei brevetti relativi al metaverso, la selezione delle aziende può avvenire in due modi: valutando il numero di brevetti di alta qualità oppure i punteggi di specializzazione. Il punteggio di specializzazione indica l’importanza della suite tecnologica complessiva per l’attività di un’azienda.

Criteri ESG

Inoltre, l’indice incorpora criteri di screening ESG. In quest’ottica, le società non conformi alla valutazione Sustainalytics Global Standards Screening (GSS) o coinvolte in armi controverse sono escluse dall’universo di investimento.

Viene inoltre applicata una selezione di esclusione relativa ad alcuni settori, tra cui armi, tabacco, energia nucleare, petrolio e gas convenzionali e non convenzionali e carbone fossile.