Gli ETF iShares di BlackRock a zero commissioni di acquisto per i clienti Fineco

Fineco e BlackRock hanno stretto un accordo che consentirà ai clienti di Fineco di accedere a un’ampia selezione di ETF iShares di BlackRock, senza commissioni di negoziazione in acquisto e senza un importo minimo di investimento.

L’iniziativa riguarderà sia i singoli ordini, sia gli acquisti nell’ambito del Pac (Piano di accumulo del capitale) “Fineco Replay”, che permette la programmazione di investimenti graduali nel corso del tempo su uno o più ETF. Non sono invece compresi nell’offerta altri tipi di commissioni, come per esempio quelle annuali di gestione dei singoli prodotti.

I piani di accumulo in ETF stanno acquisendo popolarità in tutta Europa e in Italia, poiché i risparmiatori, nonché investitori, riconoscono i vantaggi legati ad un più facile accesso ai mercati globali, grazie alla negoziazione senza commissioni e ai bassi minimi di investimento.

Fineco prosegue tramite questa operazione nel proprio impegno per avvicinare i risparmiatori italiani all’investimento nei mercati azionari e obbligazionari, favorendo l’accesso a una categoria di prodotti caratterizzata da costi contenuti, capacità di diversificazione e massima trasparenza.

“L’accordo raggiunto con un partner della rilevanza di BlackRock, uno degli asset manager più importanti al mondo, testimonia la volontà di Fineco di garantire ai propri clienti le migliori opportunità di investimento, con una costante attenzione al tema dei costi e della diversificazione. Grazie alla propria piattaforma aperta e all’ampia gamma di servizi offerti, la Banca conferma ancora una volta il proprio posizionamento come soluzione migliore per gli investimenti dei propri clienti, favorendo una costante innovazione del settore nella direzione di una sempre maggiore efficienza”, rimarca Paolo Di Grazia, vice direttore generale di Fineco.

Invece Luca Giorgi,direttore commerciale iShares and Wealth di BlackRock Italia, sottolinea come la collaborazione con Fineco nasce dalla condivisione dell’impegno ad offrire agli investitori un’ampia scelta attraverso una gamma di ETF a basso costo, efficienti e diversificati. “In tutto il mondo, decine di milioni di investitori che si affacciano per la prima volta sul mercato utilizzano le piattaforme digitali – e gli ETF – come strumenti convenienti per investire. Il modo in cui le persone investono sta evolvendo e cresce l’attenzione verso i piani di accumulo in ETF, un trend destinato a rafforzarsi anche grazie a iniziative come questa”, aggiunge Giorgi.