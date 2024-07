BlackRock lancia la gamma di ETF attivi di iShares per costruire portafogli efficienti

BlackRock lancia cinque ETF azionari attivi della gamma “Enhanced” che consentono agli investitori di accedere a building block di asset allocation a basso costo, in grado di offrire una potenziale generazione di alfa al core del portafoglio. La gamma combina in modo efficace l’esperienza di BlackRock nella gestione attiva con l’ampiezza dell’offerta e la scalabilità di iShares, principale fornitore di ETF al mondo.

I 5 nuovi ETF sono i seguenti:

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF

iShares U.S. Equity Enhanced Active UCITS ETF

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF

Le esigenze dei clienti si stanno evolvendo e gli investitori stanno adottando un approccio più dinamico nell’ambito di un nuovo regime finanziario caratterizzato da una maggiore volatilità macroeconomica e di mercato. Ciò richiede una serie più ampia di strategie d’investimento, sia attive che indicizzate, per consentire l’accesso a fonti di rendimento differenziate. La gamma consente agli investitori di creare strategie di asset allocation attiva bottom up o componenti di alfa alternative nei portafogli esistenti.

I nuovi fondi sono concepiti per sovraperformare i loro benchmark di riferimento e puntare a un alfa costante e ricorrente con un basso tracking error. L’innovativo processo d’investimento dà accesso a centinaia di piccole posizioni basate su dati concreti in un vasto universo di titoli in tempo reale, coniugando l’esperienza d’investimento che contraddistingue il lavoro del team d’investimento Systematic Active Equity di BlackRock.

“Questi nuovi lanci fanno leva su oltre 10 anni di esperienza di costruzione di portafogli con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia quali l’IA, i dati alternativi e il machine learning al fine di individuare le intuizioni che guidano i rendimenti futuri”, ha dichiarato Raffaele Savi, Global Head di BlackRock Systematic.