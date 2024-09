BlackRock: ad agosto si normalizza la raccolta globale degli ETP

Dopo il record di 198,0 miliardi di dollari registrato a luglio, ad agosto i livelli dei flussi ETP a livello globale sono scesi a 129,7 miliardi di dollari, in linea con la media mensile del 2024 (124,8 miliardi di dollari). E’ quello che emerge dall’ultimo BlackRock ETP Landscape Report che illustra i trend dei flussi degli ETP a livello globale del mese scorso.

La panoramica dei flussi globali di ETP ad agosto

Ad agosto BlackRock ha rilevato una normalizzazione dei flussi. Dopo il record di 198,0 miliardi di dollari registrato a luglio, ad agosto la raccolta globale degli ETP è scesa a 129,7 miliardi di dollari, in linea con la media mensile del 2024 (124,8 miliardi di dollari). Nel dettaglio, i flussi azionari hanno raggiunto gli 85,3 miliardi di dollari, mentre quelli del reddito fisso sono scesi a 41,5 miliardi di dollari, facendo comunque registrare il terzo di maggiori afflussi dell’anno. Per quanto riguarda i settori, in linea con le tendenze osservate durante l’estate, il settore tecnologico ha continuato a guidare i flussi, altrettanto interessanti il settore finanziario e quello dei servizi di pubblica utilità.

Karim Chedid, Head of Investment Strategy iShares EMEA di BlackRock, ha commentato:

“Ad agosto la raccolta globale degli ETP è stata pari a 129,4 miliardi di dollari agli ETP globali, in linea con la media mensile del 2024. Finora, l’andamento dei flussi è stato a livelli record. I flussi azionari hanno raggiunto gli 85,0 miliardi di dollari, mentre quelli del reddito fisso sono rallentati a 41,6 miliardi di dollari, segnando comunque il terzo mese di maggiori afflussi dell’anno, grazie alle crescenti aspettative di allentamento delle politiche delle banche centrali. Il settore tecnologico ha continuato a guidare i flussi settoriali con 10,6 miliardi di dollari, seguito dai flussi positivi dei finanziari e delle utility”.

Focus sul settore tecnologico

Ad agosto i flussi sono stati guidati dal settore tecnologico, con 10,6 miliardi di dollari aggiunti, portando la raccolta annuale per il settore al di sopra dei 40 miliardi di dollari seguita da quella dei finanziari, con poco più di 9 miliardi di dollari. In linea con la tendenza osservata durante l’estate, sia i finanziari (3,1 miliardi di dollari) sia le utility (0,8 miliardi di dollari) hanno infatti registrato mesi di afflussi positivi. Negli ultimi tre mesi i titoli finanziari hanno raccolto 7,4 miliardi di dollari, in gran parte verso i titoli statunitensi, mentre i flussi verso i titoli finanziari dell’eurozona si sono annullati nel corso dell’estate, a seguito dei deflussi di agosto che hanno compensato gli acquisti di giugno e luglio.

I flussi cumulati per le utility tra maggio e agosto, pari a 4,4 miliardi di dollari, hanno portato in territorio positivo il saldo da inizio anno, indicazione di un orientamento sempre più focalizzato sul taglio dei tassi a livello settoriale. Allo stesso tempo, la volatilità registrata ad inizio agosto ha generato la seconda settimana di maggiori afflussi dell’anno per il settore (0,8 miliardi di dollari). I flussi hanno riguardato soprattutto le esposizioni statunitensi, con alcune allocazioni marginali anche nelle utilities globali ed europee.

Azionario statunitense al primo posto

Sebbene i flussi azionari complessivi siano diminuiti rispetto agli elevati livelli di luglio, il trend è rimasto stabile nel corso dell’estate. L’azionario statunitense si conferma apripista con 48,4 miliardi di dollari in ingresso ad agosto, mentre i flussi dei mercati emergenti (EM) sono rimasti anch’essi positivi con 22,0 miliardi di dollari; continuano anche gli investimenti negli ETP azionari europei, con ulteriori di 1,5 miliardi di dollari.

A seguito della volatilità del mercato giapponese di inizio agosto, si è registrato un progresso degli acquisti di ETP azionari giapponesi, che hanno raggiunto i 2,5 miliardi di dollari di afflussi. L’azionario europeo è stato trainato dagli acquisti interni: ad agosto i flussi dei titoli quotati in EMEA hanno raccolto 2,4 miliardi di dollari, compensati però dal secondo mese di deflussi dagli ETP azionari europei quotati negli Stati Uniti (-1,0 miliardi di dollari in agosto). Nell’ambito dell’azionario europeo, rispetto a luglio, sono diminuiti i flussi delle mid cap e dei titoli finanziari, mentre sono aumentati quelli delle large cap e dell’healthcare.

Interesse su tassi e investment grade

Nel mese di agosto i flussi dei tassi sono rimasti allineati ai livelli di luglio, con un’aggiunta di 18,6 miliardi di dollari, mentre i flussi multisettoriali sono saliti a 11,5 miliardi di dollari e le esposizioni investment grade (IG) hanno raccolto 7,9 miliardi di dollari. Il debito EM e il credito high yield (HY) sono decelerati rispetto a luglio, coerentemente con una diffusa avversione al rischio obbligazionario evidenziata durante il corso dell’anno.

Nel segmento dei tassi europei la raccolta è stata pari a 0,6 miliardi di dollari, con un orientamento verso le esposizioni di breve durata (0,7 miliardi di dollari ad agosto dopo i 0,5 miliardi di dollari luglio), compensata dai deflussi su esposizione con durata intermedia e lunga. Situazione opposta invece per i flussi dei tassi statunitensi, dove gli acquisti sono stati trasversali tra le varie scadenze: i flussi a medio termine sono aumentati mese su mese a 3,1 miliardi di dollari, mentre quelli a breve termine sono leggermente diminuiti a 5,3 miliardi di dollari.