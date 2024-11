Bitwise rinomina l’ETP XRP e Ripple conferma la sua intenzione di investire nel prodotto

Bitwise Asset Management ha rinominato il suo ETP europeo su XRP (ISIN DE000A3GYNB0). L’iniziativa va inquadrata nell’ambito del rebranding riguardante l’intera gamma europea di ETP cripto di ETC Group, acquisita da Bitwise lo scorso mese di agosto.

In concomitanza con la notizia, Ripple, fornitore leader di infrastrutture per asset digitali, ha annunciato che investirà nel prodotto ribattezzato “Bitwise Physical XRP ETP” (precedentemente noto come ETC Group Physical ETP).

XRP, la quinta criptovaluta al mondo con capitalizzazione di mercato di oltre 80 miliardi di dollari, sta attirando sempre più interesse dagli investitori grazie all’espansione dei casi d’uso della blockchain XRPL, in particolare in aree come le rimesse transfrontaliere, la DeFi istituzionale e la tokenizzazione del mondo reale. Il Ledger XRP è noto per la sua velocità, efficienza e affidabilità, caratteristiche importanti per le numerose società di servizi finanziari che lo utilizzano nelle loro attività.

Dal 2022, gli investitori europei possono accedere a XRP attraverso GXRP, un ETP al 100% garantito fisicamente, lanciato in origine da ETC Group con l’approvazione dell’autorità di regolamentazione finanziaria tedesca.

Hunter Horsley, CEO e Co-Fondatore di Bitwise, ha dichiarato:

“XRP e XRP Ledger sono tra le blockchain più familiari e affidabili nel settore delle criptovalute. XRPL è unico nel suo genere, con oltre 10 anni di affidabilità, mentre continua ad espandersi in termini di capacità. Siamo entusiasti di fornire l’accesso agli investitori attraverso un prodotto di qualità istituzionale con il Bitwise Physical XRP ETP (GXRP)”.

Brad Garlinghouse, CEO di Ripple:

“La domanda globale di esposizione alla classe di asset cripto è aumentata drasticamente nel 2024, alimentata da un crescente interesse per i prodotti di investimento in criptovalute. Con il contesto normativo statunitense finalmente più chiaro per le criptovalute, questa tendenza è destinata ad accelerare, spingendo ulteriormente la domanda di ETP sulle criptovalute, come l’ETP Bitwise Physical XRP. Essendo uno degli asset digitali più preziosi, liquidi e orientati all’utilità, XRP è in prima linea in questo slancio, distinguendosi come pietra angolare per coloro che cercano l’accesso ad asset che sono resilienti e hanno un’utilità nel mondo reale”.

Bitwise ha registrato una crescita significativa nel 2024; recentemente ha superato i 10 miliardi di dollari di patrimonio totale dei clienti, consolidando e portando la propria posizione tra le più grandi società di gestione di asset digitali a livello globale.

L’azienda ha acquisito uno dei principali emittenti europei di ETP su criptovalute, ETC Group, nel mese di agosto e si prepara ora al rebranding graduale della propria gamma europea di ETP e a espandere strategicamente la sua presenza in Europa. Bitwise ha in programma il lancio di altri ETP di criptovalute di livello istituzionale, tra cui il Bitwise Aptos Staking ETP, che ha iniziato a essere negoziato sulla SIX Swiss Exchange il 19 novembre 2024, e il deposito di un Form S-1 per un ETF su XRP negli Stati Uniti.

