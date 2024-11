Bitwise quota su SIX Swiss Exchange il primo ETP Aptos Staking

Bitwise Asset Management quoterà domani 19 novembre su SIX Swiss Exchange il “Bitwise Aptos Staking” (APTB), primo Aptos Staking ETP.

Bitwise ha progettato l’APTB per essere accessibile sia agli investitori istituzionali che a quelli retail attraverso i mercati regolamentati, utilizzando un custode, un revisore, un amministratore e un’infrastruttura di staking di prim’ordine. L’APTB è supportato fisicamente e prevede lo staking dell’Aptos sottostante per generare un rendimento di circa il 4,7%, al netto delle commissioni, che sarà accumulato direttamente all’interno dell’ETP.

Aptos è una blockchain Layer 1 di nuova generazione, lanciata nel 2022, due anni dopo Solana e sette anni dopo Ethereum. Aptos è stata elogiata per le sue prestazioni fortemente innovative che consentono applicazioni su scala aziendale, ed è cresciuta rapidamente, fino a raggiungere oltre 8 milioni di utenti attivi mensili. L’Aptos Staking ETP è il secondo prodotto ad essere lanciato nell’ambito della gamma europea Total Return di Bitwise, dopo l’ET32, che ha recentemente superato i 50 milioni di dollari di asset in gestione.

Hunter Horsley, CEO e co-fondatore di Bitwise, ha dichiarato:

“Bitwise è un partner di riferimento per gli investitori che lavorano per comprendere e accedere alle opportunità della nuova classe di asset crittografici. Con il lancio degli ETP spot su Bitcoin ed Ethereum negli Stati Uniti, quest’anno un’ampia fetta di investitori ha iniziato a ricercare e aggiungere asset digitali nei propri portafogli. Siamo entusiasti di lanciare il Bitwise Aptos Staking ETP per ampliare l’accesso a una delle blockchain di nuova generazione più interessanti nel suo genere”.

“L’accessibilità è fondamentale per l’ecosistema Aptos. Ogni giorno, utenti da tutto il mondo e con diversi livelli di esperienza costruiscono, transano e creano su Aptos,” ha dichiarato Bashar Lazaar, Head of Grants and Ecosystem presso Aptos Foundation. “Questo ETP rende l’accesso all’ecosistema Aptos più facile, aprendo le porte a nuove voci, sviluppatori e pubblici, consentendo loro di partecipare in modo sicuro e trasparente.”

“In qualità di leader nel settore della gestione di asset, Bitwise è in una posizione che le consente di ampliare l’inclusività finanziaria su scala globale,” ha affermato Mo Shaikh, CEO e co-fondatore di Aptos Labs e uno dei principali contributori all’ecosistema Aptos. “L’ETP di staking su Aptos rappresenta un passo significativo per l’adozione istituzionale e conferma l’affidabilità, la scalabilità e la velocità della blockchain Aptos. Sono entusiasta di vedere quali nuovi potenziali si sbloccheranno nel prossimo futuro.”