21Shares introduce lo Staking al suo Ethereum Core ETP

21Shares annuncia che, a partire da oggi sarà aggiunto lo Staking al 21Shares Ethereum Core ETP (ETHC), che sarà ora rinominato 21Shares Ethereum Core Staking ETP.

Ticker ISIN Nome Precedente Nuovo nome ETHC CH1209763130 21Shares Ethereum Core ETP 21Shares Ethereum Core Staking ETP

Quotato su SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra, Euronext Amsterdam, Euronext Parigi e London Stock Exchange, ETHC è collateralizzato fisicamente al 100% da Ether (ETH), la seconda criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, di cui replica le performance. Chi investe in questo ETP, può ottenere esposizione a questo asset digitale attraverso lo strumento più conveniente oggi disponibile sul mercato, con commissioni di gestione mai superiori allo 0,21%.

A partire da oggi, in questo ETP saranno integrate anche le remunerazioni da staking, dove con questa parola si intende la pratica degli utenti di congelare una parte dei loro asset digitali per supportare l’operatività e la sicurezza del network di una determinata blockchain in cambio di una ricompensa. Grazie a questo upgrade, chi investe nell’ETHC potrà contare su un flusso di rendimenti potenzialmente più alto, senza però dover rinunciare a parte dei loro asset come accade a chi investe in Ether direttamente e mantenendo la stessa esposizione al sottostante. Secondo gli ultimi dati forniti da Coinbase (aggiornati al 17 novembre 2024), il rendimento medio dello staking di Ethereum è del 2,24%.

Hany Rashwan, Co-fondatore e CEO di 21Shares, ha dichiarato: