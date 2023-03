Minute Bce: “Ad oggi no rischi overtightening”, monta dibattito su Cpi core

Nella riunione del mese scorso, la maggior parte dei membri del Consiglio Direttivo della Bce ha concordato sul fatto che fosse troppo presto per iniziare a preoccuparsi del pericolo di un aumento eccessivo dei tassi di interesse, intensificando al contempo il dibattito su come interpretare l’andamento dell’inflazione core. In generale si è ritenuta “prematura” la preoccupazione per una stretta monetaria eccessiva, data anche la distanza ancora sostanziale dal potenziale tasso terminale.

I funzionari, inoltre, hanno esaminato più attentamente i segnali mostrati dalla cosiddetta inflazione core, esprimendo una certa cautela nel non concentrarsi eccessivamente su questa misura, che comprende comunque alcuni elementi in grado di muoversi piuttosto rapidamente. Una discussione che assumerà ancor più rilevanza alla luce del dato odierno sui prezzi al consumo, che ha evidenziato un’ulteriore accelerazione del Cpi core al valore record di 5,6%.

Il rimbalzo dell’inflazione ha spinto gli investitori a scontare un percorso più aggressivo per i tassi di interesse della Bce, visti ora in aumento di 150 punti base entro fine anno. Il consiglio Direttivo si riunirà fra due settimane, il 16 marzo, e verosimilmente dovrebbe alzare i tassi di 50 punti base, come preannunciato a febbraio.

“Nel complesso è stato considerato imperativo mantenere la rotta e mostrare determinazione nell’intenzione di proseguire con la stretta sui tassi”, recitano i verbali dell’istituto. Il recente andamento dell’economia fa pensare che sia ancora possibile un “atterraggio morbido”, con un abbattimento dell’inflazione “senza sacrifici eccessivi in termini di attività economica”. Tuttavia, nonostante le notizie economiche migliori del previsto, “la situazione economica sottostante non è sostanzialmente cambiata dalla riunione di dicembre”.