Bitcoin scivola sotto muro 20.000$, poi risale. In ripresa anche l’ethereum

I toni hawkish del presidente della Federal Reserve Jerome Powell continuano a influenzare l’umore delle criptovalute con il bitcoin sceso oggi sotto il muro dei 20mila dollari testando i minimi da metà luglio. Il prezzo del bitcoin è sceso fino al 2,3% lunedì a $ 19.527 per poi risalire in area 20.300. Bene anche l’ethereum risalito in area 1.530 $ con un +3,5% rispetto a 24 ore fa.

Powell ha sottolineato venerdì scorso nel suo intervento a Jackson Hole che i tassi di interesse potrebbero dover rimanere elevati per eliminare l’inflazione. Powell ha confermato la determinazione della banca centrale Usa a fermare l’inflazione, ammettendo che l’aumento dei tassi di interesse sarà in un modo tale da causare “una certa sofferenza” all’economia statunitense.