Bce: ‘scontro Europa-Russia si protrarrà nel tempo, tagli gas e caro energia fenomeni di lunga durata’

“In Europa viviamo una grave crisi energetica” ed “è piuttosto probabile che l’economia dell’Eurozona stia rallentando. Sta rallentando nel momento in cui parliamo”. Così Olli Rehn, numero uno della banca centrale della Finlandia ed esponente del Consiglio direttivo della Bce, in un’intervista a Bloomberg Television da Jackson Hole, Wyoming, dove si è recato in occasione del simposio di Jackson Hole.

L’Europa, ha avvertito ancora Rehn, deve prepararsi a “uno scontro che si protrarrà nel tempo” contro la Russia di Vladimir Putin, a causa della guerra in Ucraina, il che significa che tagli ai flussi del gas e prezzi energetici più alti si confermeranno un “fenomeno di lunga durata”. E “questo comporterà una forte riduzione del potere di acquisto dei nostri cittadini”.