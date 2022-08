Nuovo sell-off sui mercati, Bitcoin ed Ethereum giù dopo parole Powell

Il risk-off sui mercati susseguente alle parole di Powell contagia anche le criptovalute. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha suggerito che la banca centrale continuerà ad aumentare i tassi di interesse per domare l’inflazione e i tassi dovranno rimanere alti per un po’ di tempo prima che l’inflazione sia sotto controllo, un fatto che significa una crescita più lenta, un mercato del lavoro più debole e “un certo dolore” per famiglie e imprese, ha affermato Powell nel suo discorso di Jackson Hole nel Wyoming.

Il bitcoin è scivolato rapidamente sotto i 21mila dollari dopo le parole di Powell con un calo del 3,8% nelle ultime 24 ore. Peggio fa l’ethereum con -6,4% sotto quota 1.600 dollari.