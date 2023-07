Biogen acquisisce Reata Pharmaceuticals per $7,3 mld

Biogen ha acquisito Reata Pharmaceuticals per un importo di $7,3 miliardi, incluso il debito. L’acquisizione, una delle più grandi mai effettuate dall’azienda di biotecnologie, è volta a espandere la sua gamma di trattamenti per malattie rare. L’accordo prevede un pagamento di $172,50 in contanti per ogni azione di Reata, che rappresenta un premio del 59% rispetto al prezzo di chiusura di Reata di ieri.

Reata Pharmaceuticals ha ottenuto l’approvazione dell’US Food and Drug Administration a Febbraio per Skyclarys, il primo trattamento approvato per l’atassia di Friedreich, una rara malattia ereditaria che può colpire i bambini a partire dai cinque anni e che provoca problemi di deambulazione e coordinazione. Secondo le previsioni di Barclays, il trattamento potrebbe generare vendite massime di $1,5 miliardi.