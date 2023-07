BoE ingaggia l’ex Fed Bernanke

La Bank of England ha annunciato che l’ex presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, Ben Bernanke, guiderà una revisione delle sue previsioni economiche. Questa scelta sembra essere una risposta alle critiche sulla lentezza con cui la banca centrale britannica ha agito per contenere l’inflazione.

Bernanke, che ha guidato la banca centrale americana durante la crisi finanziaria globale fino al 2014, sosterrà un’indagine esterna sull’approccio della BoE alla previsione e alla politica monetaria

“La revisione ci permetterà di fare un passo indietro e riflettere su dove i nostri processi necessitano di adattarsi in un mondo in cui affrontiamo sempre più incertezze significative”, ha dichiarato il Governatore della BOE, Andrew Bailey.

La nomina di Bernanke arriva dopo che la Bank of England ha affrontato critiche da parte di politici ed economisti per non essere riuscita a prevedere l’importante aumento del tasso di inflazione. Il costo della vita nel Regno Unito è salito fino all’11,1% l’anno scorso a seguito della fine dei lockdown della pandemia, della guerra in Ucraina e della carenza di lavoratori, che ha portato a un ampio aumento di salari e prezzi.