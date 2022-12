Binance rassicura gli investitori, ma le finanze del crypto exchange rimangono un mistero secondo WSJ

Il crypto exchange, Binance sta facendo dei tentativi ad aumentare la propria trasparenza e rafforzare la fiducia degli investitori, in un contesto difficile per il mondo degli asset digitali.

Il più grande scambio di criptovalute al mondo sta cercando di rassicurare i clienti sulla sicurezza delle loro partecipazioni dopo il crollo di FTX. La posizione di Binance significa che il suo successo o fallimento peserà molto sull’intero mercato delle criptovalute.

“È importante per noi mostrare agli utenti che i forzieri non sono vuoti, come in FTX”, ha dichiarato Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer di Binance,

Nell’ultimo mese, Binance ha reso pubblici i dettagli sugli indirizzi dei suoi portafogli crittografici. Ha assunto una società di contabilità esterna per preparare un “proof of reserves” che copra una parte delle sue attività e passività, inclusa una piccola serie di dati finanziari. Inoltre, Binance ha promesso che presto saranno disponibili ulteriori informazioni.

“Quando diciamo “proof of reserves” o prova delle riserve, ci riferiamo specificamente a quegli asset che teniamo in custodia per gli utenti”, afferma Binance sul suo sito web. “Ciò significa che stiamo mostrando prove che Binance ha fondi che coprono tutte le risorse dei nostri utenti 1:1, oltre ad alcune riserve.”

Secondo Douglas Carmichael, professore di contabilità al Baruch College di New York, “gli investitori non dovrebbero ancora essere soddisfatti dell’audit. Non riesco a immaginare che risponda a tutte le domande che un investitore avrebbe sulla sufficienza della collateralizzazione,” prosegue Carmichael. ” Il report afferma che lo scopo di Binance era mostrare ai clienti che le risorse trattate nel report “sono garantite, esistono sulla blockchain e sono sotto il controllo di Binance”.

Ricordiamo che Binance è società privata, e non è tenuto a pubblicare i conti finanziari certificati. Di conseguenza non ha rilasciato nulla che possa fornire una panoramica completa delle condizioni finanziare o la propria liquidità. Né ha indicato l’intenzione di farlo.

Il rapporto di riserva o “proof of reserves”, una lettera di cinque pagine di un partner dell’affiliata sudafricana della società di contabilità globale Mazars. Conteneva tre numeri. La lettera non era un audit, non affrontava l’efficacia dei controlli interni sulla rendicontazione finanziaria dell’azienda e affermava che Mazars “non ha espresso un’opinione o una conclusione di garanzia“, il che significa che non garantiva i numeri.

Mazars ha affermato di aver svolto il proprio lavoro utilizzando “procedure concordate” richieste da Binance e “non rilasciamo alcuna dichiarazione in merito all’adeguatezza” delle procedure.

La lettera era indirizzata a un’entità di Binance chiamata Binance Capital Management, che ha sede nelle Isole Vergini britanniche, anche se non era chiaro se gli asset conteggiati fossero detenuti da tale unità. Il rapporto non mostrava le attività totali o le passività totali. Era piuttosto limitato solo alle attività bitcoin e alle passività bitcoin. Binance ha detto che inizierà a rilasciare informazioni su altri token crittografici nelle prossime settimane.

Nonostante l’audit “proof of reserves” le finanze di Binance rimangono un mistero

I pochi numeri del report preparato dalla società di contabilità Mazars hanno sollevato più domande che risposte sulla capacità di Binance di soddisfare i propri obblighi finanziari nei confronti dei clienti.

Nell’ultima pagina della lettera di Mazars, visionata dal Wall Street Journal, c’è una breve sezione chiamata “dettagli del rapporto”, che consisteva dei tre numeri, ciascuno denominato in bitcoin. Un numero etichettato come “saldo del rapporto di responsabilità del cliente”, mostrava un saldo di 597.602 bitcoin. Un altro numero, denominato “rapporto sul saldo patrimoniale”, mostrava un saldo di 582.486 bitcoin.

Il risultato, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal è che le passività totali in bitcoin citate nella lettera di Mazars erano superiori del 3% rispetto alle attività in bitcoin incluse nell’ambito del rapporto alla data di uscita del report, il 22 novembre. In altre parole, Binance non ha soddisfare il suo rapporto 1:1 tra riserve e attività dei clienti. In termini di dollari USA, in base al prezzo del bitcoin in quel momento, le passività sarebbero state di circa $ 9,68 miliardi, mentre le attività sarebbero state di $ 9,43 miliardi, o circa $ 245 milioni in meno, secondo i calcoli del Wall Street Journal.

Il terzo numero ha dipinto un quadro diverso. Quel numero era etichettato come “saldo netto delle passività (escluse le attività in ambito prestate ai clienti)” e mostrava una cifra di passività che era stata rettificata al ribasso di circa 21.860 bitcoin a 575.742 bitcoin. Binance ha notato che consente ai clienti di prendere in prestito risorse crittografiche tramite prestiti o conti a margine.

Su questa base rettificata, secondo quanto mostra il report di Mazars, le passività erano inferiori dell’1% rispetto alle attività, portando Mazars ad affermare che “Binance era collateralizzato al 101%” quando utilizzava quella metodologia. Allo stesso tempo, Mazars ha anche scritto che “Binance era collateralizzato al 97%” quando si utilizzava il numero più grande di passività per il calcolo.

La portavoce di Binance, Jessica Jung, ha chiarito che la differenza di 21.860 bitcoin era “costituita da prestiti in BTC concessi ai clienti attraverso il programma di prestiti di Binance” e che “la garanzia per detti prestiti non è in BTC, ma in altre valute“. Se Binance non avesse fornito questi prestiti bitcoin, ha detto Jung, allora “saremmo garantiti al 101%”. Le ragioni dell’aggiustamento sembrano essere legate alla portata dell’audit di Mazars, concentrato solo sul bitcoin quindi non ha conteggiato le garanzie in altre valute.

Binance ha annunciato il suo nuovo “sistema di prova delle riserve” in un comunicato stampa del 25 novembre che si riferiva ai numeri come “risultati dell’audit”. Carmichael, l’ex revisore capo del PCAOB, ha commentato il report così: “È un grande equivoco chiamare questo un audit“.