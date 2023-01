Bellini Nautica: partnership esclusiva con Lanéva per i motori elettrici sulle barche

Bellini Nautica sigla la collaborazione con Lanéva, società con sede a Monaco che crea, vende e noleggia barche 100% elettriche e di lusso. Si tratta di una collaborazione in esclusiva mondiale riferita al refitting di motoscafi Riva d’epoca.

La società monegasca ha lanciato e studiato con Bellini il primo kit di retrofit full Electric lo scorso settembre durante la Monaco Yacht Show.

Lanéva, supportata dal 2018 da Monacothech (lo state incubator di Monaco) e membro del Capital of Advanced Charter Yachting, si pone l’obiettivo, a partire da quest’anno e fino al 2026, di fornire attraverso la partnership con Bellini Nautica fino a complessivi 150 modular kit in esclusiva mondiale per il comparto Riva d’epoca.

Tra i punti di forza di un motore elettrico, rispetto ad uno endotermico, si possono annoverare: ridotto impatto ambientale e acustico, nessun odore di carburante, una durata delle barche prolungata, la possibilità di guidare ovunque senza limiti normativi.