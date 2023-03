Bce: rialzo di 50 bp ampiamente atteso ma non fa i conti con turbolenze sistema bancario

La Banca centrale europea è andata avanti con un previsto aumento di 50 punti base dei tassi di interesse, ma non ha parlato di ciò che potrebbe accadere con le turbolenze del mercato che hanno sconvolto Credit Suisse.

Il tasso sui depositi è stato aumentato al 3%, ma non ha fornito nessuna indicazione sul percorso futuro dei tassi.

Dopo essere stato travolto dalle turbolenze scatenate dal crollo della Silicon Valley Bank, le azioni Credit Suisse hanno intrapreso il loro primo tuffo proprio mentre il Consiglio direttivo della BCE si è riunito per la sua riunione di due giorni, sollevando preoccupazione per la salute del settore bancario in generale.

Nonostante l’avvertimento che l’inflazione è destinata a rimanere “troppo alta per troppo tempo”, i funzionari della BCE si sono rifiutati di fornire indicazioni su cosa probabilmente faranno la prossima volta che fisseranno i costi di indebitamento, a maggio. Ciò rompe con la pratica dei recenti incontri tra gli accresciuti timori per la stabilità finanziaria.

“L’elevato livello di incertezza rafforza l’importanza di un approccio dipendente dai dati per le decisioni sui tassi di riferimento del Consiglio direttivo”, ha affermato la BCE in una nota.

La banca centrale “sta monitorando da vicino le attuali tensioni di mercato ed è pronta a rispondere se necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria”.

Le proiezioni economiche trimestrali che hanno accompagnato l’annuncio hanno mostrato quest’anno un rallentamento dell’inflazione più di quanto si pensasse in precedenza, insieme a maggiori rialzi di prezzo che escludono elementi volatili come cibo ed energia.

La BCE è fermamente convinta che la sua battaglia con l’inflazione non sia ancora finita. La domanda ora è se i recenti problemi bancari limitino la sua capacità di affrontare il rialzo dei prezzi che, pur moderandosi, rimangono più vicini alla doppia cifra rispetto al suo obiettivo del 2%.

Il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, ha dichiarato martedì ai ministri delle finanze dell’Unione europea che le singole banche potrebbero essere vulnerabili all’aumento dei tassi, sebbene abbia affermato che gli istituti di credito nella regione sono molto meno esposti rispetto alle loro controparti statunitensi.

I mercati pensano che la BCE ora sarà più cauta riducendo le scommesse sul picco del ciclo di rialzo dei tassi al 3,2% dal 4,2% di una settimana fa.